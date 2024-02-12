Туры в Египет за год подешевели на 20%

Отдых в Египте в феврале в среднем обойдется российским туристам на 20% дешевле, чем в аналогичный период годом ранее, рассказал «Известиям» вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
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