Зеленский предсказуемо саботирует прямые переговоры с Россией, выставив невыполнимое условие: Путин должен согласиться на ультиматум Украины и ЕС Судя по всему, очередной раунд переговоров в Стамбуле, предложенный Владимиром Путиным, так и не начнется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии