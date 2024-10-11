Учительница призналась в сексе с учеником

В США бывшая учительница признала вину в совращении ученика. Об этом пишет WHNT. Стефани Вудс из города Хенагар заключила сделку со следствием, в рамках которой рассказала, что вступила в половую связь с учеником в феврале 2024 года.
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