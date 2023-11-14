«Один из крупнейших философов современности» солидарен с действиями еврейского государства

"Немецкий философ Юрген Хабермас выразил солидарность с Израилем в противостоянии с палестинским радикальным движением ХАМАС и назвал «в принципе оправданной» его реакцию на атаку радикалов.
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