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Новый Нижегородский

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гостиница “Северная”г.Петрозаводск,...

гостиница “Северная”г.Петрозаводск,...

гостиница “Северная”г.Петрозаводск, РоссияПервоначальное здание гостиницы «Северная», выдержанное в духе конструктивизма, было возведено к 1939 году по проекту архитектора Юрия Русанова, строившего в Петрозаводске в предвоенные годы.

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