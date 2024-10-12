гостиница “Северная”г.Петрозаводск, РоссияПервоначальное здание гостиницы «Северная», выдержанное в духе конструктивизма, было возведено к 1939 году по проекту архитектора Юрия Русанова, строившего в Петрозаводске в предвоенные годы.