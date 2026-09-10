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ИА Регнум

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Средняя зарплата российских рыбоводов превысила 1 млн рублей

Средняя зарплата российских рыбоводов превысила 1 млн рублей

Морское пастбищное рыбоводство стало практически единственной отраслью в России, где средняя зарплата за первые шесть месяцев 2026 года значительно превышает доходы в других отраслях.

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