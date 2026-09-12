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Царьград

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«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну на стадионе 18 октября

«Спартак» откроет памятник Никите Симоняну на стадионе 18 октября

На стадионе «Спартака» 18 октября откроют памятник Никите Симоняну, олимпийскому чемпиону и лучшему бомбардиру клуба.

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