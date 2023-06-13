Тюменец избил на глазах у ребенка пенсионерку в лифте жилого дома на улице Муравленко

Мужчина при ребенке нанес несколько ударов по лицу пожилой женщины, а после выгнал ее из лифта. Как передает Telegram-канал SHOT, пенсионерка обратилась в больницу, в отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении.
Мужчина при ребенке нанес несколько ударов по лицу пожилой женщины, а после выгнал ее из лифта. Как передает Telegram-канал SHOT, пенсионерка обратилась в больницу, в отношении местного жителя составлен протокол об административном правонарушении.
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