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Татар-информ

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Средний размер автокредита в России достиг 1,59 млн рублей в августе

Средний размер автокредита в России достиг 1,59 млн рублей в августе

Средний размер выданного автокредита в России в августе 2026 года составил 1,59 млн рублей. Показатель вырос на 11,1% по сравнению с августом прошлого года и на 1,2% относительно июля, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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