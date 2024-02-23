Военная хроника сообщила о серии прилётов по аэродрому в Николаевской области

Военная хроника сообщила о серии прилётов по аэродрому Кульбакино в Николаевской области Украины. Военная хроника пишет, что на этом аэродроме базировалась 299-я авиационная бригада тактической авиации Вооружённых сил Украины.
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