344 беспилотника уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря

Средства ПВО за ночь нейтрализовали 344 беспилотника над 16 регионами России и Черным морем.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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