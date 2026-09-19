344 беспилотника уничтожили над регионами России и акваторией Черного моря

Средства ПВО за ночь нейтрализовали 344 беспилотника над 16 регионами России и Черным морем.Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 344 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.