Слово и дело

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Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов удостоился звания народного артиста России

Звезда «Папиных дочек» Андрей Леонов удостоился звания народного артиста России

Российский актер Андрей Леонов получил звание народного артиста. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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