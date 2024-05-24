Большая чистка 2024

v viach "Это не будет Большим террором 37-38 годов - невинные и случайные люди не должны пострадать!! Интересно, а кто внушил автору эту глупость, даже, дурь, что в 37-38 году страдали "невинные и случайные люди"?! Что автор хрущёвскую грязь из-под тишка разносит?

ВА Виктор Александров Мало расстреляли! Если бы Сталин расстрелял Хрущёва, или поддержавшего его Г.К. Жукова (за 1941 и штурм Зеловских высот), то переворот на ХХ съезде КПСС не состоялся бы, и все мы жили бы сегодня в другой стране. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.