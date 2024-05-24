"Перехожу на другую должность. Почти семь лет на посту пресс-секретаря Министра обороны пролетели, как МиГ-31.
Большая чистка 2024
Комментарии
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v
viach
"Это не будет Большим террором 37-38 годов - невинные и случайные люди не должны пострадать!! Интересно, а кто внушил автору эту глупость, даже, дурь, что в 37-38 году страдали "невинные и случайные люди"?! Что автор хрущёвскую грязь из-под тишка разносит?
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3 час.
ВА
Виктор Александров
Мало расстреляли! Если бы Сталин расстрелял Хрущёва, или поддержавшего его Г.К. Жукова (за 1941 и штурм Зеловских высот), то переворот на ХХ съезде КПСС не состоялся бы, и все мы жили бы сегодня в другой стране. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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2 час.
Владимир Петросов
Глядя на самую первую фотку этой заметки, диву даёшься - неужели генерал может так наклоняться. Видимо САМ натренировал. И ЕСЛИ Пригожин "погиб", как же он сейчас улыбается, глядя на всё это блядство в МО сверху.
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1 час.
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