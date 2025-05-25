Дачный полулежак с регулировкой угла подъема

Небольшая статья о том, как можно сделать деревянную подставку под спину/голову. Конечно на пляж ее таскать тяжеловато, но на дачи, или возле бассейна, в самый раз.
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