Почему я передумала продавать почти новый Tenet T7: история одной несостоявшейся сделки

Порой самые ценные уроки преподносит не удачная покупка, а вовремя остановленная продажа. Я на собственном опыте убедилась, как сильно стереотипы и страх перед неизвестным брендом могут исказить реальную стоимость отличного автомобиля.
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