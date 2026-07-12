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Авто Новости

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Почему я передумала продавать почти новый Tenet T7: история одной несостоявшейся сделки

Почему я передумала продавать почти новый Tenet T7: история одной несостоявшейся сделки

Порой самые ценные уроки преподносит не удачная покупка, а вовремя остановленная продажа. Я на собственном опыте убедилась, как сильно стереотипы и страх перед неизвестным брендом могут исказить реальную стоимость отличного автомобиля.

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