Боец ММА получил 23 года вместо пожизненного за убийство сибирячки и ее пятилетней дочери

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке, но суд учел смягчающие обстоятельства В Новосибирске завершился судебный процесс по резонансному делу Фархода Рахимзоды — 31‑летнего уроженца Таджикистана, бывшего повара, таксиста и бойца ММА.
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