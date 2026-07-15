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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Боец ММА получил 23 года вместо пожизненного за убийство сибирячки и ее пятилетней дочери

Боец ММА получил 23 года вместо пожизненного за убийство сибирячки и ее пятилетней дочери

Прокуратура настаивала на пожизненном сроке, но суд учел смягчающие обстоятельства В Новосибирске завершился судебный процесс по резонансному делу Фархода Рахимзоды — 31‑летнего уроженца Таджикистана, бывшего повара, таксиста и бойца ММА.

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