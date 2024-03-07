Китайская Haval построит в России завод по производству двигателей

Haval в ближайшее время запустит в России завод по производству двигателей для своих автомобилей, об этом сообщают журналисты портала «Китайские автомобили» со ссылкой на представителя «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» Ивана Душкина.
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