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Петербургский дневник

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Предпенсионерам предлагают давать пособия по безработице до трудоустройства

Законопроект планируют внести в Государственную думу Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предполагает выплаты пособий по безработице россиянам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или до получения права на страховую пенсию, документ оказался в распоряжении РИА Новости.

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