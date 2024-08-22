Предпенсионерам предлагают давать пособия по безработице до трудоустройства

Законопроект планируют внести в Государственную думу Депутаты Государственной думы от фракции «Справедливая Россия - За правду» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесут в Госдуму законопроект, который предполагает выплаты пособий по безработице россиянам предпенсионного возраста до момента трудоустройства или до получения права на страховую пенсию, документ оказался в распоряжении РИА Новости.