И снова о хорошем

В Дубне начали производить 5 новых отечественных антибиотиков для лечения инфекционных заболеванийВ подмосковном городе расположены физико-химическая лаборатория, микробиологическая лаборатория и научно-исследовательская лаборатория, специалисты которой занимаются разработкой новых препаратов.
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