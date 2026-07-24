«Вода Донбасса» сообщает о возобновлении водоснабжения по графику В настоящее время выполняется наполнение резервуаров и опрессовка сетей.
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«Вода Донбасса» сообщает о возобновлении водоснабжения по графику В настоящее время выполняется наполнение резервуаров и опрессовка сетей.
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