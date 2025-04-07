Пожароопасный сезон в Иркутской области откроют 10 апреля

В южных и центральных районах Иркутской области с 10 апреля хотят открыть пожароопасный сезон. Это касается Иркутского, Шелеховского, Черемховского, Ангарского, Аларского, Баяндаевского, Голоустненского, Боханского, Нукутского, Ольхонского, Осинского, Слюдянского, Усольского, Усть-Ордынского, Тулунского, Зиминского и Куйтунского лесничеств.
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