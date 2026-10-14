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«Отец воспитывал её сам»: почему 17-летняя внучка Натальи Андрейченко редко появляется на публике

«Отец воспитывал её сам»: почему 17-летняя внучка Натальи Андрейченко редко появляется на публике

Наталья Андрейченко однажды отправила внучке Лео-Магдалине свою музыку — и получила неожиданный ответ.

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