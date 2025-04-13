Депутат Новиков раскритиковал сценарий нового раздела мира между США, РФ и КНР

Обращение президента Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину с просьбой попытаться положить конец войне с Украиной происходит на фоне борьбы лидеров за сферы влияния, в то время как Китай стремится усилить своё влияние.
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