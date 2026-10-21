Фото: PSG.FR «Пари Сен-Жермен» официально подтвердил характер повреждений, полученных тремя игроками в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (4:2).
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