Тарасова назвала фигуриста Васильева, не поддержавшего решение МОК, мерзавцем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с критикой бронзового призера чемпионата Европы по фигурному катанию латвийца Дениса Васильева, который оказался не согласен с решением Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего российский и белорусских спортсменов до Игр в Париже.