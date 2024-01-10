Тарасова назвала фигуриста Васильева, не поддержавшего решение МОК, мерзавцем

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с критикой бронзового призера чемпионата Европы по фигурному катанию латвийца Дениса Васильева, который оказался не согласен с решением Международного олимпийского комитета (МОК), допустившего российский и белорусских спортсменов до Игр в Париже.
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