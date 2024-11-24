Русская весна
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Русская весна

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Захарова посоветовала отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»

Захарова посоветовала отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова отрицающего реальность советника главы администрации Зеленского Михаила Подоляка о том, что новой российской ракеты «Орешник» не существует.

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Комментарии
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Сергей
Был южмаш - стал &quot;хрюмаш&quot;
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9 час.

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