Захарова посоветовала отрицающим существование «Орешника» узнать, есть ли «Южмаш»

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова отрицающего реальность советника главы администрации Зеленского Михаила Подоляка о том, что новой российской ракеты «Орешник» не существует.
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