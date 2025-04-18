Екатеринбуржцам запретили ходить в лес и жарить шашлыки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с 19 апреля ввел в городе особый противопожарный режим. С завтрашнего дня горожанам запрещено ездить в леса на территории Екатеринбурга (если они там не работают), разжигать костры, готовить еду на мангалах (можно только объектам общепита), запускать пиротехнику.
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