Екатеринбуржцам запретили ходить в лес и жарить шашлыки

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов с 19 апреля ввел в городе особый противопожарный режим. С завтрашнего дня горожанам запрещено ездить в леса на территории Екатеринбурга (если они там не работают), разжигать костры, готовить еду на мангалах (можно только объектам общепита), запускать пиротехнику.