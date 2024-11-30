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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Николай Гуляев: «Есть уверенность – российские конькобежцы поедут на Олимпиаду‑2026. Мы видим, как в нескольких видах спорта наших начинают допускать»

На данный момент россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Зимняя Олимпиада пройдет в 2026 году в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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