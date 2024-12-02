Джо Байден помиловал своего сына. Трамп осудил это решение

Президент США Джо Байден официально помиловал своего сына Хантера Байдена. "Ни один разумный человек, изучивший факты, связанные с Хантером, не сможет прийти к иному выводу, нежели этот: Хантера выделили только потому, что он является моим сыном - и это неправильно", - говорится в опубликованном вечером в воскресенье, 1 декабря, заявлении главы государства на сайте Белого дома.