Осуждать жертву изнасилования за то, что она оставила ребенка

Элина МорозоваПолитикаОсуждать жертву изнасилования за то, что она оставила ребенка С подачи местных сплетников я узнала, что парень с которым хорошо общалась, ребенок от изнасилования.Вернуться к статье223НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьирина Северова северова (гуляева)дети прокляты уже в момент зачатияСергейВыходит что вы прокляты, да ?ирина Северова северова (гуляева)Нет , меня зачали по любвиДенис ЛЛюбовь разная бывает.СергейТак вы же в любовь не верите.ирина Северова северова (гуляева)Я не верю. Но , это мое ощущение мира.ЕленаА откуда соседи так хорошо осведомлены?Элина МорозоваВполне возможно, что были соседями еще в те времена, когда случилось изнасилование. У нас же все как в деревне. Шило в мешке не утаишь..Денис ЛПусть общается, никто не запрещает.Сергей ЛепеховПосле изнасилования все нормальные люди принимают противозачаточное, чтобы не забеременеть. Оставила такого ребенка - значит, в глубине души была не против, чтобы у него был такой папаша...Денис ЛВ неё уже кончили, нафига уже потом противозачаточное? )))Анжела Дацкотолько аборт нужно делать, такие дети не должны рождаться, ничего хорошего их в жизни не ждет. Насильника в тюрьму на лет 10. А если родился, то отказаться от него, а если оставить, то только к нему будет ненависть.Анна ЭржибоваИнтересно,а рождённые в браке и в большой любви не уроды не насильники прям "ангелы"Анжела Дацкода, и в браке рождаются уродами и насильниками, знать бы наперед кто родится, также избавляться от таких детей путем аборта. Такова жизнь, не всем суждено родиться.Вера ФедороваСитуации бывают разными... А если женщине противопоказано прерывать беременность и она больше не сможет иметь детей? Ребёнок, которому суждено было родиться, это её кровное чадо, её и только её, и он должен стать самым близким для неё человеком. Ведь рожают от "летчиков" "капитанов дальнего плавания"....и всё нормально. Какими они являются людьми, с какими наклонностями....никому неизвестно. Если информация просочится в массы, в крайнем случае, можно поменять место жительства. Ребёнок- это счастье.Денис ЛЛишь бы не смертельно это прерывание.Вера ФедороваКстати, не исключен и такой вариант.Денис ЛТы много знаешь, только прикидываешься скромницей. Тебе надо в гинекологи идти. . — Ого! Сказал гинеколог. — Огогого! Раздалось эхо.)))Вера ФедороваДа ну тебя 🤨Денис ЛФи, я хотел добавить весёлой клубнички в твою кашу, а ты дуешься как лягушка.Вера Федорова)).Ия СапВот если только представить, что есть такие дома ребенка, где воспитываются дети рождённые, так сказать, не по любви....... дети появившиеся на свет в результате: изнасилования, насилия в семье, от фраз "иди делай аборт, я оплачу...или между нами все кончено...", "Я жениться тебе не обещал, "мне ребёнок не нужен" и т.д....... внушительная наверное цифра будет, армия людей..... И эта армия на улицах....в чатах...... Кто знает с уверенностью на 100% как появился на свет? Только по рассказам, сказкам родителей....Комментировать
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