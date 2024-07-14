Во Франции сохранилась педократия

Парламентские выборы во Франции принесли странный результат, отчасти из-за запутанного избирательного законодательства, а отчасти из-за явного диссоциативного расстройства идентичности у местного избирателя.
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