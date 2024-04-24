Директор NoOnes Рэй Юссеф подверг критике высокие комиссии за перевод биткойна

Бывший управляющий P2P-платформы для торговли биткойнами Paxful и нынешний директор приложения для общения и обмена криптовалют NoOnes Рэй Юссеф язвительно высказался по поводу отрицательного влияния высоких комиссионных платежей на попытки внедрить биткойн в финансовые системы развивающихся стран.