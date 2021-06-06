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Рене Фазель: «Когда Россия проиграла, все говорили, какой слабой Канаде она уступила. Канада всегда остается Канадой»

Президент ИИХФ Рене Фазель прокомментировал победу сборной Канады на ЧМ-2021. «Это был мой последний чемпионат мира в качестве главы ИИХФ, и он получился незабываемым и невероятным.

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