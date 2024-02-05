Перечислены все функции ИИ, которые перейдут из смартфонов Samsung Galaxy S24 в линейку Galaxy S23

Британское подразделение Samsung опубликовало интересную инфографику: она наглядно демонстрирует функции Galaxy AI, которые уже реализованы в новейших флагманах Galaxy S24 и которые перейдут в линейку Galaxy S23.
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