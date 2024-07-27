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Минюст предложил ужесточить контроль государства за нотариусами

Минюст предложил ужесточить контроль государства за нотариусами

Российский Минюст предложил законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами. Такой информацией делится «Интерфакс», ссылаясь на выступление главы ведомства Константина Чуйченко в парламенте.

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