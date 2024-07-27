Минюст предложил ужесточить контроль государства за нотариусами

Российский Минюст предложил законопроект об ужесточении контроля государства за нотариусами. Такой информацией делится «Интерфакс», ссылаясь на выступление главы ведомства Константина Чуйченко в парламенте.
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