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Relevo: Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал»

Relevo: Мбаппе извинился перед Пересом за отказ переходить в «Реал»

Мадридский «Реал» вновь хочет подписать нападающего «Пари Сен-Жермена» Килиана Мбаппе. Как сообщает Relevo, 24-летний француз принёс извинения президенту «Реала» Флорентино Пересу за то, что летом 2022 года отказался переходить в мадридский клуб.

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