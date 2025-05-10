Армия Индии: Пакистан перебрасывает войска к границе

K.M. Chaudary/AP/TASS Пакистан перебрасывает войска к границе с Индией, что указывает на наступательные намерения с целью дальнейшей эскалации, заявила в ходе брифинга командир авиакрыла ВВС Индии Виомика Сингх.
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