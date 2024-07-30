Дмитрий Шерих: «Многие кварталы, построенные при Ходыреве, до сих пор выглядят передовыми»

Член Общественной палаты — о председателе Ленгорисполкома в 1983-1990 годах, почетном гражданине Петербурга Сегодня состоится прощание с почетным гражданином Петербурга, его бывшим главой Владимиром Ходыревым.
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