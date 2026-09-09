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Новости для Фанов

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Личный гид по 90-м: как рок и метал пережили десятилетие контрастов

Когда я начинаю вспоминать девяностые, перед глазами сразу встаёт странная картина: с одной стороны — фланелевые рубашки, выцветшие джинсы и гранж, который буквально захватил радиостанции, а с другой — всё ещё горящие костры трэша, дэта и зарождающегося ню-метала.

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