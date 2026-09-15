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TRENDYMEN

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Раньше на территории России было море в шесть раз больше Черного: почему оно исчезло

Раньше на территории России было море в шесть раз больше Черного: почему оно исчезло

Около 10 млн лет назад на территории России существовало мегаозеро Паратетис, в шесть раз больше Черного моря.

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Алексей Танизменено

Работая в ГЕОЛОГИИ, районах Архангельсой губернии, в частности.. Лешуконского р-на... и отбирая "пробы на разных глубинах, обнажениях и других  местах.... на глубине уже трёх метров, постоянно натыкаешся... на МОРСКИЕ отложения... морской песок и множество морских РАКУШЕК!.... Да!... когда то ... большая часть, РУССКОЙ равнины, БЫЛА ОКЕАНОМ.