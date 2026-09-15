Раньше на территории России было море в шесть раз больше Черного: почему оно исчезло

Около 10 млн лет назад на территории России существовало мегаозеро Паратетис, в шесть раз больше Черного моря.
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