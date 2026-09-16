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Как москвичам с постоянной регистрацией выбрать способ голосования на выборах в Госдуму

Как москвичам с постоянной регистрацией выбрать способ голосования на выборах в Госдуму

На выборах в Госдуму 18–20 сентября 2026 года москвичи смогут проголосовать онлайн, через электронный терминал на любом городском участке или бумажным бюллетенем на участке по месту постоянной регистрации.

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