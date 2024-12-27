В Крыму дороги расчищают от снега свыше 60 единиц техники

Фото: Гала АмарандоНа зимнем дежурстве на крымских дорогах находится 61 единица техники. В первую очередь работы идут на опасных участках дорог — съездах, мостах и высокоинтенсивных трассах, сообщили в Крымавтодоре.
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