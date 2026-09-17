Захарова сравнила слова Крозетто с риторикой Гитлера и Муссолини

Представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Она сравнила его высказывания о защите Европы украинскими солдатами с риторикой Гитлера и Муссолини, высказанными 85 лет назад.
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