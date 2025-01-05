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Офицер ВСУ Тарас: Украине останется только согласиться с требованиями России

Офицер ВСУ Тарас: Украине останется только согласиться с требованиями России

Властям в Киеве придётся «кивать головой» и соглашаться на любые требования России, потому что ситуация в зоне боевых действий для ВСУ сейчас хуже, чем в 2022 году, заявил в интервью The Washington Post украинский ротный командир 35-й бригады морской пехоты капитан Тарас.

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