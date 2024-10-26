Бойцы ВС РФ подняли флаг России в центре села Александрополь на Кураховском направлении в ДНР Подразделения 110-й бригады ВС РФ завершили освобождение села Александрополь на Кураховском направлении в ДНР.
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Бойцы ВС РФ подняли флаг России в центре села Александрополь на Кураховском направлении в ДНР Подразделения 110-й бригады ВС РФ завершили освобождение села Александрополь на Кураховском направлении в ДНР.
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