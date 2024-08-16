Ютуб и санкции или А нужно ли было?

Eduard

Меня всё время в Фейсбуке блокируют,сейчас на 30 дней заюлокировали,потому что когда Фариое стерву с Украину грохнули,написал:&quot;Так ей и надо&quot;! Видали,там хохлов никогда не блокируют что бы оеи не писали.Фейсбук тоже не только картинки,но и грязная пропоганда!