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Ютуб и санкции или А нужно ли было?

Ютуб и санкции или А нужно ли было?

Ютуб замедлили в России. Он стал не то, чтобы недоступен в нашей стране, но пользование им сопряжено с некоторыми трудностями и необходимостью дополнительных вложений.

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Комментарии
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Eduard
В Ютуб распррстроняют враки оппозиции и украинских бандитов!
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14 час.
Eduard
Разве Ютуб Правду,наши СМИ неблокирует?
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14 час.
Eduard
Меня всё время в Фейсбуке блокируют,сейчас на 30 дней заюлокировали,потому что когда Фариое стерву с Украину грохнули,написал:&amp;quot;Так ей и надо&amp;quot;! Видали,там хохлов никогда не блокируют что бы оеи не писали.Фейсбук тоже не только картинки,но и грязная пропоганда!
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14 час.

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