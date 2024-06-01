Флорентино Перес: «Выиграть ЛЧ непросто, историю «Реала» в ней все знают. Мы хорошо провели турнир и достойны этого Кубка, 15-го для нас»

Мадридский клуб стал победителем турнира, обыграв дортмундскую «Боруссию» в финале (2:0). «Мы очень счастливы, выиграть Лигу чемпионов непросто, у «Мадрида» в этом турнире своя история, которую все знают.
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