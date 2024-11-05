Трамп заявил, что у него есть данные о массовых фальсификациях в Пенсильвании

Правоохранительные органы будут расследовать эти сообщения Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Дональд Трамп сообщил, что располагает информацией о «массовых фальсификациях» на выборах в Пенсильвании — одном из ключевых колеблющихся штатов.