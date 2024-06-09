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В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

В Париже можно встретить плакат с рекламой Олимпиады-2024, на котором изображена чемпионка Игр-2008 в прыжках с шестом Елена Исинбаева с флагом России, следует из фотографии, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

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Комментарии
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ВР
Виктор Рубцов
ВПЕРЕД К ПИНДОСАМ
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Только изображение дали зеркальное, так, что номер Исинбаевой на Пекинской Олимпиаде 2008 года &quot;2784&quot; читается, как хрен знает что. Да и флаг, похоже, отфотошопили под французский, в котором белый цвет между синим и красным. Эдакие затейники, видимо, специально выбирали именно эту фотографию, но флаг смотрится неестественно...
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4 час.
Сергей Гришин
Интересное фото. Жопой к наблюдателя - и это не с проста!
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3 час.

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