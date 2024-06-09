В Париже установили плакат Олимпиады с Исинбаевой и флагом России

НП

Наталья Павлова

Только изображение дали зеркальное, так, что номер Исинбаевой на Пекинской Олимпиаде 2008 года "2784" читается, как хрен знает что. Да и флаг, похоже, отфотошопили под французский, в котором белый цвет между синим и красным. Эдакие затейники, видимо, специально выбирали именно эту фотографию, но флаг смотрится неестественно...