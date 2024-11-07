Никто не верит, что нужно всего 2 картошки и банка рыбных консервов! Рецепт Восторг! Нравится всем

Скоро новогодние праздники, и я уже сейчас начал продумывать свое меню, что буду готовить для своей семьи и гостей! Конечно обязательно буду делать классику, без нее никуда! Сделаю салат "Оливье", но не обычный, а по-испански, там он так понравился, что теперь готовим только так! А еще обязательно буду делать вкуснейшие трубочки с начинкой, они делаются очень быстро и просто! Никто не верит, что нужно всего две картошки! Для приготовления натираю на мелкой терке 2 картошки.