Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Никто не верит, что нужно всего 2 картошки и банка рыбных консервов! Рецепт Восторг! Нравится всем

Никто не верит, что нужно всего 2 картошки и банка рыбных консервов! Рецепт Восторг! Нравится всем

Скоро новогодние праздники, и я уже сейчас начал продумывать свое меню, что буду готовить для своей семьи и гостей! Конечно обязательно буду делать классику, без нее никуда! Сделаю салат "Оливье", но не обычный, а по-испански, там он так понравился, что теперь готовим только так! А еще обязательно буду делать вкуснейшие трубочки с начинкой, они делаются очень быстро и просто! Никто не верит, что нужно всего две картошки! Для приготовления натираю на мелкой терке 2 картошки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Яна Светлая
Автор - молодец! Заинтриговал и разочаровал одновременно. Ещё и уйма времени уйдёт на приготовление этой  вкуснятины.
Ответить
16 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Фу гадость.
Ответить
16 час.
СЗ
Светлана Зуева
Он курит только картошку и консерву......😜😜😜а сигареты докладывает в тихаря......эт прям,как у Задорнова...если у вас завалялся один кабачок...😉 .
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх